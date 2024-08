Pourquoi Hailey Bieber a gardé sa grossesse secrète pendant six mois: “Je me sentais mal de la cacher”

Cette décision a toutefois été en partie motivée par les critiques constantes qu’elle reçoit au sujet de sa relation avec Justin Bieber. “Depuis les premiers jours, les gens me font sentir mal à propos de mon couple”, avoue-t-elle. “‘Oh, ils s’éloignent l’un de l’autre. Ils se détestent. Ils vont divorcer.’ C’est comme si les gens ne voulaient pas croire que nous sommes heureux. J’ai essayé de faire semblant que ça me faisait de moins en moins mal. J’ai essayé de penser que je m’y habituerais, que les gens sont comme ça. Mais j’ai réalisé que cela ne rendait pas la douleur moins forte.”



Alors qu’ils se préparent à accueillir leur bébé, Hailey explique qu’elle et son mari essayent de profiter de chaque minute qu’ils peuvent passer ensemble. “Au début de la grossesse, j’étais très émotive. Je me disais: ‘J’aime tellement cette personne, comment pourrais-je y intégrer quelqu’un d’autre?’ J’essaie de m’imprégner de ces jours où il n’y a que Justin et moi, juste nous deux.”



En mai dernier, Hailey Bieber et Justin Bieber ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Un secret qu’ils ont gardé durant près de six mois. “J’ai pu garder le silence parce que je suis restée fine durant longtemps”, explique-t-elle dans les colonnes de W Magazine. “Je n’ai pas vraiment eu de ventre jusqu’à mes six mois... J’ai pu porter de grandes vestes et ce genre de choses.”“J’aurais probablement pu le cacher jusqu’à la fin, mais je n’aimais pas le stress de ne pas pouvoir profiter extérieurement de ma grossesse en public", poursuit-elle. “J’avais l’impression de cacher un grand secret et je ne me sentais pas bien. Je voulais être libre de vivre ma vie et de sortir comme bon me semble.”