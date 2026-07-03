Mondial 2026 : la Fédération Sénégalaise de Football porte plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) passe à l'offensive juridique à la suite de la participation des Lions à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Par le biais d'un communiqué officiel publié ce vendredi 3 juillet 2026, l'instance fédérale a annoncé le dépôt d'une plainte pénale formelle auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Cette action, menée par le président de la FSF, Monsieur Abdoulaye Fall, et introduite par son avocat Maître Mohamed Seydou Diagne, vise directement les auteurs d'un article de presse massivement relayé sur le web et les réseaux sociaux.



L’élément déclencheur de cette colère fédérale est une publication intitulée « Mondial des fédéraux aux USA : soirées de gala, bouteilles d'alcool millésimées, présence de "galante compagnie" au menu ». L'instance dénonce avec la plus grande fermeté le contenu de cet article qu'elle qualifie de calomnieux et de mensonger. Selon la FSF, ces accusations péremptoires imputent aux dirigeants fédéraux des comportements d'une extrême gravité, totalement contraires à la probité, à l'éthique et à la dignité de leurs charges, dans l'unique but de jeter le discrédit sur l'institution.



La plainte déposée s'appuie sur le Code de la Presse ainsi que sur les articles 255, 258, 260 et 262 du Code Pénal sénégalais. Les infractions formellement visées portent sur la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Afin d'accélérer la procédure, l'instance dirigeante du football national affirme avoir déjà transmis l'ensemble des éléments de preuve nécessaires au Parquet, exigeant l'ouverture immédiate d'une enquête préliminaire exhaustive pour identifier et poursuivre en justice tous les auteurs et complices de ces publications.



Tout en réaffirmant son respect absolu pour la liberté de la presse et le droit du public à l'information, la Fédération Sénégalaise de Football a tenu à rappeler que l'exercice du journalisme doit impérativement se conformer aux règles élémentaires de la déontologie et de la vérification factuelle. Assurant qu'aucune entreprise de déstabilisation visant à saboter la gestion du football national ne sera tolérée, la FSF réitère sa confiance totale en la justice sénégalaise pour rétablir l'honneur de ses dirigeants.