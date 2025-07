Poursuites annoncées sur les événements 2021-2024 : l’APR met en garde contre une “justice des vainqueurs”

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) s’est réuni ce jeudi 31 juillet, pour examiner l’actualité nationale et internationale. Dans un communiqué rendu public, le SEN constate que le « gouvernement s’enfonce dans l’immobilisme et l’agitation stérile ».



D’après l’APR, le régime persiste dans les « fausses solutions aux faux problèmes, le régime, qui en seize mois a tour à tour annoncé le Projet, ce fameux Projet chimérique et invisible, le programme Diomaye Président, la Vision 2050, la Stratégie nationale de Développement et la Déclaration de politique générale », qui selon lui, « met à nu une absence de cap et un déficit grave de vision du développement ».



D’ailleurs, le parti de Macky Sall note un « manque de cohérence et une difficulté à articuler un horizon clair et cohérent ». Avec ce Plan de redressement, le SEN appelle les « travailleurs, les partenaires sociaux, le secteur privé et l’ensemble des populations à la vigilance ».



Concernant les événements de 2021 à 2024, le parti de Macky Sall dit prendre acte des poursuites annoncées à l’initiative du Garde des Sceaux. Le SEN, réitère « l’attachement de l’APR à la vérité et la justice ». Il rappelle au « Gouvernement de Pastef son engagement d’abroger la loi d’amnistie et met en garde contre toute volonté de règlement de comptes et d’instauration d’une justice des vainqueurs ».



Le communiqué déplore par ailleurs les « menaces diverses proférées par des responsables du régime à l’encontre de l’APR ». Le SEN dénonce des « propos orduriers et des méthodes outrancières qui selon lui, traduisent la « panique, la peur, l’absence de sérénité et l’agitation d’un régime, qui selon lui, « faute de réalisations concrètes, verse dans la grossièreté et la violence verbale ».



S’agissant des atteintes graves aux libertés des citoyens, l’APR salue la libération des détenus politiques Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana et Djiby Ndiaye et exige « l’élargissement des détenus d’opinion Abdou Nguer, Assane Diouf, Jérôme Bandiaky et de l'homme d'affaires Tahirou Sarr ».



Le SEN informe également de la tenue, le samedi 2 août, de l’Assemblée générale des femmes de l’APR de Dakar, en vue d’exiger la libération immédiate des responsables du parti, Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye.



L’APR réclame également la « fin du placement sous bracelet électronique d’Ismaïla Madior Fall et de Aïssatou Sophie Gladima et du placement sous contrôle judiciaire de Salimata Diop Dieng sous le fallacieux prétexte de la reddition des comptes ».