Poutine et Prigojine : une amitié qui a mal tourné

Bien qu'Evgeniy Prigojine lui-même et ses mercenaires du groupe Wagner soient devenus de plus en plus importants pour l'autorité de Poutine, le gouvernement russe a continué à affirmer, jusqu'au printemps 2022, que l'État russe n'avait aucun lien avec Prigojine.



Les organisations mercenaires sont interdites par la loi russe.



Le porte-parole officiel du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié à plusieurs reprises toute connaissance des opérations de Wagner. Il a déclaré que le Kremlin avait connaissance d'un "certain homme d'affaires privé" susceptible d'être impliqué.



En même temps, il était clair pour tout le monde que les opérations militaires en Ukraine et en Syrie, où Wagner était également impliqué secrètement, ainsi que dans un certain nombre de pays africains, ne pouvaient tout simplement pas avoir lieu sans le consentement et l'approbation des plus hauts niveaux des autorités russes.



Au cours de l'été 2022, des informations ont commencé à circuler dans les médias russes selon lesquelles le groupe armé de l'homme d'affaires de Saint-Pétersbourg combattait en Ukraine.



En quelques semaines, Evgeniy Prigojine fait le tour des prisons russes, recrutant des détenus pour l'effort de guerre. À l'automne 2022, le porte-parole officiel du Kremlin, Dmitri Peskov, le décrit comme un homme "dont le cœur souffre de ce qui se passe" et qui "apporte une grande contribution".



En novembre 2022, Evgueni Prigojine avait ouvert un "Centre Wagner" à Saint-Pétersbourg, tandis que ses critiques à l'égard de l'armée russe et du ministère de la défense se faisaient plus virulentes. Alors que les forces russes se retirent d'une grande partie du sud et d'une partie de l'est de l'Ukraine, les critiques de Prigojine à l'égard du ministère de la défense atteignent leur paroxysme.



La rébellion

Le chef de Wagner s'est plaint que le commandement de l'armée refusait de reconnaître la contribution des mercenaires à l'effort de guerre. Plus tard, il a ouvertement accusé le ministre de la défense, Sergei Shoigu, et le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, de "priver" Wagner de munitions alors que le groupe se battait dans la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine.



Le Kremlin n'a pas voulu commenter publiquement l'escalade du conflit.



Début juin, le ministère de la défense a exigé que tous les groupes militaires privés, c'est-à-dire les mercenaires, soient placés sous la tutelle de l'État et signent des contrats avec l'armée. Prigojine a catégoriquement refusé.



La situation a atteint son point d'ébullition aux premières heures du 23 juin lorsque Evgeniy Prigojine a accusé l'armée russe d'avoir attaqué les positions de Wagner (il n'y a aucune preuve que de telles attaques ont effectivement eu lieu) et a annoncé sa "marche de la justice" visant à atteindre Moscou.



Des sources interrogées par la BBC et d'autres médias ont décrit cette démarche comme un signe de désespoir de Prigojine et une tentative d'attirer l'attention du président Poutine sur le conflit qui l'oppose à l'armée russe.



"Il craignait de perdre son autonomie", a déclaré à la BBC une source connaissant bien Evgeniy Prigojine.



Les mercenaires de Wagner ont abattu deux hélicoptères militaires et un avion, et tué jusqu'à 15 soldats russes.



Comme Prigojine a eu recours à ces mesures extrêmes, le service de sécurité russe, le FSB, a ouvert une enquête criminelle contre lui, tandis que le président Poutine l'a qualifié de traître (sans toutefois le nommer) qui "a planté un couteau dans le dos du pays" et a promis de persécuter tous les mutins.



La situation s'est soudainement débloquée dans la soirée du 24 juin, lorsque Evgeniy Prigojine a stoppé la marche de ses mercenaires.



Le 29 juin, le président Poutine a rencontré Prigojine et d'autres commandants de Wagner. Plus tard, le président a déclaré qu'il avait persuadé les mercenaires de servir sous les ordres de l'un des commandants de l'armée russe.



Prigojine a nié avoir accepté de servir sous les ordres du ministère de la défense.



Après la rébellion, Vladimir Poutine a révélé de manière inattendue que Wagner avait toujours été parrainé par l'État russe, bien que le Kremlin ait nié tout lien avec les mercenaires pendant des années.



Fin juillet, des informations ont fait état de la présence d' Evgeniy Prigojine au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. De nombreux observateurs ont supposé que, compte tenu de l'engagement antérieur de Wagner dans plusieurs pays africains, Prigojine était susceptible de concentrer ses activités sur ce continent.