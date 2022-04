Poutine réaffirme que l'opération militaire atteindra ses "nobles" objectifs

Une délégation de parlementaires allemands en route pour l'Ukraine

Trois hauts responsables allemands du Bundestag vont rencontrer des députés ukrainiens dans l'ouest du pays en guerre, ont indiqué des sources parlementaires, à un moment où le chancelier Olaf Scholz est lui-même sous pression pour se rendre en Ukraine.



Il s'agit du premier voyage de représentants politiques allemands depuis le début de l'invasion russe.



Vladimir Poutine affirme que l'opération militaire russe atteindra ses "nobles objectifs"

Le président russe a affirmé que la Russie ne pouvait plus tolérer davantage "le génocide" dans le Donbass et que l'opération protégeait ainsi son pays.



Toutes les options sont envisageables si la Russie utilise des armes chimiques

Toutes les options seraient envisageables en cas d'utilisation d'armes chimiques par l'armée russe en Ukraine, a déclaré mardi le sous-secrétaire d'État britannique aux Forces armées, James Heappey.



La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré lundi que Londres travaillait avec ses partenaires pour vérifier des informations selon lesquelles les forces russes auraient utilisé des agents chimiques lors d'une attaque à Marioupol.



L'équipementier télécoms finlandais Nokia se retire de Russie

Nokia va quitter la Russie, a annoncé l'équipementier télécoms finlandais, au lendemain de la décision de son concurrent Ericsson de suspendre indéfiniment ses activités dans le pays.



Le fournisseur de réseaux de télécoms mobiles, qui avait déjà suspendu ses livraisons dans le pays début mars, "peut désormais annoncer qu'il va quitter le marché russe", indique-t-il dans un communiqué.



Kiev se prépare à la chute de Marioupol

La bataille du Donbass se profile

Alors que Moscou a fait de la conquête totale du Donbass son objectif prioritaire, Kiev a annoncé s'attendre, à brève échéance, à une importante offensive dans cette région, frontalière de la Russie, et dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses.



"Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'est. L'attaque aura lieu très prochainement", a averti le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motouzianik.



À Washington, un haut responsable du Pentagone a confirmé que les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d'Izioum.



Des analystes estiment que Vladimir Poutine, embourbé face à la résistance acharnée des Ukrainiens, veut obtenir une victoire dans cette région avant le défilé militaire du 9 mai, marquant sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis.



Le Royaume-Uni vérifie des affirmations sur une attaque chimique à Marioupol

"Des informations indiquent que les forces russes pourraient avoir utilisé des agents chimiques lors d'une attaque contre la population de Marioupol. Nous travaillons de toute urgence avec nos partenaires pour vérifier les renseignements", a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss sur son compte Twitter. Toute utilisation de ce type d'armes "constituerait une escalade brutale dans ce conflit et nous demanderons des comptes au [président russe Vladimir] Poutine et à son régime", a-t-elle ajouté.