Pouvoir d'achat, loyers et relance : les directives du chef de l'État après l'accord technique avec le FMI

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 2 septembre 2026 au Palais de la République, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la conclusion de « l’accord technique de principe entre le Gouvernement du Sénégal et le FMI », devant appuyer les réformes économiques et financières engagées avec la mobilisation projetée de 1 243 milliards de FCFA (2,2 milliards USD) sur trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). Le chef de l'État a félicité le gouvernement, « en particulier le Premier Ministre, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, les ministres chargés du Budget et de l’Economie », pour le travail accompli et les résultats obtenus.



Partant de sa vision d’un Sénégal « souverain, juste et prospère », le président de la République a demandé au gouvernement d’être une équipe « d’actions, de réalisations et de résultats pour répondre aux aspirations et attentes des populations ». Il a souligné « l’importance primordiale » accordée à la préservation du pouvoir d’achat et à la lutte contre la cherté de la vie, tout en exigeant la régulation du coût des loyers par le déploiement de « dispositifs réglementaires et coercitifs appropriés ».



Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a rappelé « l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de mesures hardies de relance des filières et secteurs essentiels », annonçant la tenue prochaine du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI), une session spéciale du COS-PETROGAZ et la validation technique de la stratégie d’investissement du Fonds intergénérationnel (FIG) proposée par le FONSIS. Rappelant les priorités majeures axées sur la « Jeunesse, Employabilité et Emploi », le chef de l'État a engagé l'exécutif à préparer les rentrées scolaire et universitaire, à finaliser le projet de loi de finances 2027, tout en encourageant le Premier ministre à décliner son programme lors de sa prochaine Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.