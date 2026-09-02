Protection sociale : le Président Bassirou Diomaye Faye ordonne le paiement rapide des bourses de sécurité familiale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre de prendre « toutes les mesures appropriées afin d’activer le paiement, dans les meilleurs délais, des bourses de sécurité familiale », sur la base du Registre national unique (RNU) actualisé et validé. Considérant la solidarité nationale comme le fondement de la volonté de vivre ensemble, le chef de l'État exige également de l'exécutif « d’évaluer l’application de la loi d’orientation sociale et des dispositifs de protection sociale et de la Carte d’égalité de chances ».



S'agissant des équilibres à long terme, le président de la République insiste sur l'impératif de mener une réflexion stratégique quant au « financement durable de la Couverture sanitaire universelle (CSU), la revalorisation des pensions de retraite et la préservation des acquis liés à la gouvernance des institutions de protection sociale ». Il préconise le renforcement du Fonds de solidarité nationale et du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, tout en appelant à réviser le cadre de suivi des programmes d'équité sociale. Enfin, le chef de l'État a invité la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités à présenter, dès le prochain Conseil des ministres, le « projet de loi sur l’autonomisation économique des femmes ».