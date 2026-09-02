Post-accord FMI : les directives du Premier ministre sur le dispositif de ciblage des subventions et les bourses familiales

Réuni ce mercredi 2 septembre 2026, le Conseil des ministres a été marqué par une communication du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô consacrée aux suites de l'accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI).



Dans son intervention, le Premier ministre a indiqué que l’accord technique avec le FMI et la décision de l’Etat d’annoncer publiquement le Plan de Traitement de la Dette du Sénégal, intervenue le 1er septembre 2026, trois (03) mois, jour pour jour, après la formation du nouveau Gouvernement, constituent un « marqueur significatif » du mandat du Chef de l’Etat.



Après avoir souligné l’appui déterminant du Président Bassirou Diomaye Faye dans l’aboutissement de cette phase cruciale pour le redressement des finances publiques, le chef du Gouvernement a tenu à féliciter le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et l’ensemble de son équipe ainsi que celle de la Primature pour le « professionnalisme et l’abnégation » dont ils ont fait preuve dans ces dossiers.



Le Premier ministre a également demandé aux ministres compétents d'accélérer la mise en place du dispositif de ciblage des subventions et de veiller au rappel du paiement des bourses nationales de sécurité familiale au plus tard en fin septembre 2026.