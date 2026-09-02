Trafic de drogue à Mbodiène : 427 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie de Mbour, un individu interpellé

Les gendarmes de la compagnie de Mbour ont mis la main sur une importante cargaison de chanvre indien, dans la nuit du 29 août dernier, à Mbodiène. Au total, 427 kilogrammes de stupéfiants ont été saisis, à l'issue d'une opération conjointe menée par la Brigade territoriale de Joal, la Brigade de proximité de Nianing et la Brigade de Recherches de Mbour.
Selon la Gendarmerie nationale, tout a commencé par un renseignement faisant état d'un débarquement suspect sur les côtes de Mbodiène. Vers 22 heures, une pirogue transportant la marchandise a accosté, avant qu'une charrette ne vienne récupérer la drogue pour l'acheminer vers l'intérieur des terres. Mais les forces de l'ordre, qui surveillaient le secteur, ont repéré le véhicule à environ 500 mètres du croisement entre Mbodiène et Ndianda.
À bord de la charrette, les gendarmes ont découvert 15 sacs de chanvre indien, ainsi que deux individus armés de machettes. Face à la sommation des gendarmes, l'un des suspects a réussi à prendre la fuite dans la nuit. Le second, qui conduisait la charrette, a tenté de résister avant d'être finalement maîtrisé et interpellé.
Au total, 427 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis par les gendarmes. Les investigations se poursuivent
Selon la Gendarmerie nationale, tout a commencé par un renseignement faisant état d'un débarquement suspect sur les côtes de Mbodiène. Vers 22 heures, une pirogue transportant la marchandise a accosté, avant qu'une charrette ne vienne récupérer la drogue pour l'acheminer vers l'intérieur des terres. Mais les forces de l'ordre, qui surveillaient le secteur, ont repéré le véhicule à environ 500 mètres du croisement entre Mbodiène et Ndianda.
À bord de la charrette, les gendarmes ont découvert 15 sacs de chanvre indien, ainsi que deux individus armés de machettes. Face à la sommation des gendarmes, l'un des suspects a réussi à prendre la fuite dans la nuit. Le second, qui conduisait la charrette, a tenté de résister avant d'être finalement maîtrisé et interpellé.
Au total, 427 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis par les gendarmes. Les investigations se poursuivent
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