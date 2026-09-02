Le président Bassirou Diomaye Faye lance un appel à la mobilisation nationale pour le succès des JOJ Dakar 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur l'inauguration, effectuée le 29 août 2026, du Village olympique et du Centre équestre de Diamniadio, deux infrastructures clés des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À cette occasion, le chef de l'État a adressé ses félicitations au Premier ministre, aux ministres chargés de l'Économie, des Infrastructures, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'au Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale et au Comité d'organisation (COJOJ) pour « les efforts consentis afin de livrer les travaux dans les délais ».



Afin d'assurer une préparation optimale de l'événement, le président de la République a demandé au gouvernement, aux autorités administratives et aux maires des communes hôtes de veiller à la « finalisation des travaux de proximité résiduels identifiés et à l’amélioration systématique du cadre de vie dans les villes, localités et quartiers d’accueil ». Il a particulièrement insisté sur l'implication des populations locales et de la jeunesse, avant d'appeler l'ensemble des citoyens à une « mobilisation nationale autour de l’appropriation et du succès des JOJ Dakar 2026 ».