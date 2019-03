Pr Ismaïla Madior Fall prédit la «dégringolade» de Sonko : «Je ne vois pas les Sénégalais…»

Les Sénégalais ne sont pas encore prêts pour installer Ousmane Sono au Palais Présidentielle. C’est l’analyse du Professeur Ismaïla Madior Fall, qui revenait sur la question dans un entretien accordé à L’Enquête.



«Pour Sonko, je pense qu’il a su cristalliser le vote contestataire. Comme dans toute démocratie, il y a l’opinion majoritaire qui est d’accord avec le système et une frange, souvent minoritaire de cette opinion qui croit que le système doit radicalement changer. Je pense qu’il a pu bénéficier de ce vote antisystème, si on peut l'appeler ainsi», a-t-il déclaré.



Avant d’ajouter : «Mais à mon avis, il a atteint le plafond. Je ne crois pas qu’un candidat qui a l’insulte à la bouche, qui est radical et contradictoire dans ses positions, puisse un jour avoir la majorité des votes des Sénégalais».



Pr Fall, par ailleurs ministre de la Justice de marteler : «A mon avis, il va stagner ou dégringoler comme Idrissa Seck en 2007 et en 2012».