Pré-liste de Aliou Cissé: 13 "Lions" vont découvrir la CAN en Egypte

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé a sacrifié ce vendredi 31 mai à la traditionnelle publication de liste d'avant-compétition, lors d'une conférence de presse. Une pré-liste de 25 joueurs a été rendue publique. Dans laquelle, on peut trouver 13 joueurs qui pourraient disputer leur toute première Coupe d'Afrique des Nations (CAN).



En effet, seuls 12 "Lions", parmi les 25 appelés par le sélectionneur du Sénégal ont déjà disputé au moins une CAN. Il s’agit de : Abdoulaye Diallo (gardien), Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Ismaila Sarr, Idrissa Gana Gueye, Keita Baldé , Pape Alioune Ndiaye , Sadio Mané, Moussa Konaté... en plus des deux revenants: Henri Saivet et Saliou Ciss.



Les 13 novices de Caire 2019

Treize (13) joueurs vont disputer pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Les deux gardiens Alfred Gomis (Spal, Italie), Edouard Mendy (Stades Reims), le jeune pensionnaire du FC Barcelone Moussa Wagué, le défenseur central du FC Schalcke Salif Sané, l'arrière latéral droit des Girondins Youssouf Sabaly, Le milieu de Lorient FC (Ligue 2) Sidy Sarr, le meneur de jeu Krepin Diatta (FC Bruges), Alfred Ndiaye, Santy Ngom, Sada Thioub, Mbaye Niang, le 3e meilleur buteur européen Mbaye Diagne et le jeune défenseur de l'Olympiacos Pape Abdou Cissé.