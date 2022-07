Pré-saison: le Barça humilie l'inter-Miami en amical (6-0)

🌴🌴🌴 FULL TIME IN MIAMI! 🌴🌴🌴 pic.twitter.com/tZnROJ8FZP

Le Fc Barcelone n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Miami (6-0) en match amical. Et c'est sans son nouvel attaquant Robert Lewandowski qui n'était même pas présent sur la feuille de match.Raphinha, arrivé cet été au Barça en provenance de Leeds, a inscrit un but à la 25éme minute et délivré deux passes décisives pour son premier match sous les couleurs blaugrana.Pierre-Emerick Aubameyang (19e), Ansu fati (41e), Gavi (55e), Memphis Depay (69e) et Ousmane Dembélé (70e) sont les autres buteurs du Barça.