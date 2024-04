Premier League : Arsenal écrase Chelsea et met la pression sur Manchester City et Liverpool

Arsenal n’a pas fait de détails contre Chelsea (5-0), ce mardi 23 avril, en match en retard de la 29e journée de Premier League. Les Gunners repassent leaders, quatre points devant Manchester City, qui compte deux matches en moins.



Le mano à mano se poursuit. Et Arsenal répond présent. Les Gunners se sont amusés avec leur rival londonien de Chelsea (5-0), ce mardi 23 avril à l’Emirates Stadium.



Une démonstration



Les hommes de Mikel Arteta n’ont pas manqué l’occasion de reprendre la tête du championnat, profitant de ce match en retard de la 29e journée pour mettre la pression sur Manchester City, qui compte deux matches en moins



Contre des Blues apathiques, Arsenal a offert un récital en s’imposant largement grâce à des buts de Trossard (4’), un doublé de White (52’, 70’), et un doublé d’Havertz (57, 65’).



Au classement, les Gunners comptent 77 points au compteur, soit quatre de plus sur City, troisième et trois sur Liverpool, actuel dauphin. Les Reds ayant également un match en moins.





Avec Ouest-France