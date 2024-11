Premier League : Arsenal s’enfonce après sa nouvelle défaite contre Newcastle

En attendant que la suite de la saison nous aide à mieux savoir si Guardiola triomphera pour la 7e fois en 8 saisons de Premier League, ou qu’Arne Slot réussira l’exploit d’être champion pour sa première année à Liverpool, Arsenal, de son côté, navigue à vue. Après une défaite face à Bournemouth (2-0) il y a deux semaines, leur première de la saison, puis un match nul contre Liverpool en ayant mené deux fois au score le week-end dernier (2-2), les Gunners ont été battus ce samedi par Newcastle (1-0). Pas vraiment rassurant face à une formation à la recherche d’un premier succès depuis 2 mois à domicile en championnat…





Pourtant, les premières minutes du match étaient porteuses d’espoir, mais pas annonciatrices de réussite : il y avait du rythme, de la vie… mais pas de but, sauf pour Newcastle. Dès la 12e minute de jeu, Alexander Isak rappelait à Mikel Arteta qu’il était peut-être le chaînon manquant de son équipe, à savoir ce numéro 9 capable de décider de l’issue d’une rencontre. Sur un centre au cordeau de Gordon, le Suédois se faisait oublier par Gabriel et plaçait un coup de tête dévastateur laissant Raya impuissant (1-0).



1 point sur les trois dernières journées

Dans l’obligation de réagir, Arsenal intensifiait les moments de chaleur sur le but de Pope, d’abord avec cette tête non cadrée de Saka (18e), ce coup-franc gâché par Rice à l’entrée de la surface (24e), mais surtout cette frappe sans sommation de Merino, sauvée miraculeusement par Schär sur sa ligne (27e). Les Gunners étaient constamment victimes de leur maladresse dans le dernier geste, et parfois même dans le premier, comme sur cette relance dangereuse et complètement ratée de Gabriel (37e). Dès le coup d’envoi de la seconde période, c’était leur vigilance qui était mise à l’épreuve. Gordon déboulait et pénétrait dans la défense comme dans du beurre, mais heureusement, Raya veillait au grain devant Willock (46e). Le ballon était pour Arsenal, mais les meilleures idées pour les Magpies. Face à l’incapacité de ses attaquants de prendre leurs responsabilités, Declan Rice tentait alors de se la jouer en justicier, mais sa frappe frôlait le poteau de Pope.