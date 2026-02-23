Premier League : Benjamin Šeško donne la victoire à Manchester United contre Everton

Après avoir été freiné par West Ham lors de la précédente journée (1-1), Manchester United (5e) avait à cœur de se remettre à l’endroit sur le terrain d’Everton (9e) dans ce dernier match de la 27e journée de Premier League. Au Hill Dickinson Stadium, les Red Devils de Mickaël Carrick ont longtemps bataillé face à la troupe de David Moyes, malgré leurs nombreuses possibilités de marquer.



Finalement, le salut est intervenu à la 71e minute lorsque sur une magnifique contre-attaque, Bryan Mbeumo servait parfaitement Benjamin Šeško pour l’ouverture du score. La troisième réalisation de l’attaquant slovène - lors des quatre dernières rencontres de PL - aura suffi pour offrir aux Red Devils, une cinquième victoire en six matchs sous les ordres de Carrick.



Avec ce 13e succès de la saison en championnat, United remonte à la quatrième place du classement, à trois unités seulement d’Aston Villa (3e).