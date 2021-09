Premier League : Chelsea devance Aston Villa

Après le gros succès de Manchester United plus tôt dans la journée (4-1), Chelsea devait s'imposer contre Aston Villa, dans le cadre de la 4ème journée de Premier League, afin de recoller en tête. Dans son 3-4-3, Thomas Tuchel alignait d'entrée sa nouvelle recrue, Saul, aux côtés de Kovacic, Hudson-Odoi et Alonso dans l'entrejeu. Havertz, Ziyech et Lukaku composaient le trio d'attaque. Rapidement, l'attaquant belge faisait la différence pour les Blues. Après un gros travail de Kovacic, Lukaku élimine Tuanzebe et pouvait ouvrir le score en trompant Steer (1-0, 15e).



Malgré les tentatives d'Aston Villa, la défense londonienne a tenu dans cette rencontre. En seconde période, Kovacic, auteur d'un gros match ce samedi, faisaient le break face aux Villans d'un joli ballon piqué (2-0, 49e). En fin de rencontre, Lukaku s'est offert un doublé (3-0, 90e+4). Un succès qui permet aux hommes de Tuchel de rester à hauteur des Red Devils, leaders à la différence de buts, avant un derby crucial à Tottenham. Après une nouvelle défaite, Aston Villa reste dans le milieu de tableau à la 12e place.