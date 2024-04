Premier League : Chelsea pulvérise Everton, Nicolas Jackson buteur et passeur

En match de clôture de la 33e journée de Premier League, Chelsea de Nicolas Jackson a étrillé Everton de Gana Guèye. Les Blues ont explosé les Toffees ce lundi, à Stamford Bridge (6-0).



Cole Palmer a encore réalisé une prestation de haute voltige ce lundi face à Everton. L’ancien de Manchester City a inscrit un quadruplé (13’, 18’, 29’, 64’). Nicolas Jackson a inscrit son 10e but en championnat. Il a également offert une passe à Palmer.



Le jeune défenseur Alfie Gilchrist a marqué le sixième but des Blues (6-0, 90+1e). A noter que Gana Guèye n'a pas participé à la rencontre.



La formation londonienne enchaîne ainsi avec un huitième match sans défaite toutes compétitions confondues et se prépare au mieux pour la demi-finale de FA Cup contre Manchester City ce samedi. Alors que Chelsea est neuvième mais se rapproche des places européennes, Everton est seizième et va vite devoir se réveiller.