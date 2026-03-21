Premier League : Everton humilie Chelsea, Iliman Ndiaye a inscrit un superbe but

Everton recevait Chelsea FC ce samedi pour le compte de la 31e journée de la Premier League. Les Toffees se sont largement imposés (3-0) face aux Blues au terme d’une rencontre qu’ils ont parfaitement maîtrisée.
Dominateurs dans l’engagement, les hommes de David Moyes ont ouvert le score à la 32e minute grâce à Beto. Bien servi, l’attaquant d’Everton a réalisé un astucieux piqué pour tromper le gardien et donner l’avantage à son équipe (1-0).
Bousculé, le club londonien a ensuite concédé un deuxième but peu après l’heure de jeu. Trouvé sur le côté droit, Beto s’est retourné avant de déclencher une frappe qui a surpris le portier Robert Sánchez, coupable d’une grosse erreur, permettant ainsi à l’attaquant de s’offrir un doublé (2-0, 62e).
Iliman Ndiaye est venu corser l’addition à la 76e minute. Profitant d’une déviation de l’intenable Beto, l’international sénégalais a inscrit un superbe but d’une frappe enroulée pour sceller la victoire d’Everton (3-0).
Avec ce succès convaincant, Everton grimpe à la 7e place du classement et revient à seulement deux points de Chelsea, désormais 6e. Les Blues, eux, enchaînent une quatrième défaite consécutive et traversent une période particulièrement compliquée.
Dominateurs dans l’engagement, les hommes de David Moyes ont ouvert le score à la 32e minute grâce à Beto. Bien servi, l’attaquant d’Everton a réalisé un astucieux piqué pour tromper le gardien et donner l’avantage à son équipe (1-0).
Bousculé, le club londonien a ensuite concédé un deuxième but peu après l’heure de jeu. Trouvé sur le côté droit, Beto s’est retourné avant de déclencher une frappe qui a surpris le portier Robert Sánchez, coupable d’une grosse erreur, permettant ainsi à l’attaquant de s’offrir un doublé (2-0, 62e).
Iliman Ndiaye est venu corser l’addition à la 76e minute. Profitant d’une déviation de l’intenable Beto, l’international sénégalais a inscrit un superbe but d’une frappe enroulée pour sceller la victoire d’Everton (3-0).
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