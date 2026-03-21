Premier League : Everton humilie Chelsea, Iliman Ndiaye a inscrit un superbe but

Everton recevait Chelsea FC ce samedi pour le compte de la 31e journée de la Premier League. Les Toffees se sont largement imposés (3-0) face aux Blues au terme d’une rencontre qu’ils ont parfaitement maîtrisée.



Dominateurs dans l’engagement, les hommes de David Moyes ont ouvert le score à la 32e minute grâce à Beto. Bien servi, l’attaquant d’Everton a réalisé un astucieux piqué pour tromper le gardien et donner l’avantage à son équipe (1-0).



Bousculé, le club londonien a ensuite concédé un deuxième but peu après l’heure de jeu. Trouvé sur le côté droit, Beto s’est retourné avant de déclencher une frappe qui a surpris le portier Robert Sánchez, coupable d’une grosse erreur, permettant ainsi à l’attaquant de s’offrir un doublé (2-0, 62e).



Iliman Ndiaye est venu corser l’addition à la 76e minute. Profitant d’une déviation de l’intenable Beto, l’international sénégalais a inscrit un superbe but d’une frappe enroulée pour sceller la victoire d’Everton (3-0).



Avec ce succès convaincant, Everton grimpe à la 7e place du classement et revient à seulement deux points de Chelsea, désormais 6e. Les Blues, eux, enchaînent une quatrième défaite consécutive et traversent une période particulièrement compliquée.