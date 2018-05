Premier League : Idrissa Gana Gueye a joué son 100e match

L’international sénégalais d’Everton, Idrissa Gana Gueye est désormais centenaire en Premier League. En effet, le milieu de terrain a effectué, ce samedi à l’occasion de la 37e journée du championnat anglais, son 100e match de Premier League. Match qui s’est soldé par un nul (1-1) avec Southampton.

Le Sénégalais a joué 35 matchs de Premier League avec Aston Villa durant la saison 2015/2016. Et 65 matchs pour l’instant avec Everton.



L’ancien Lillois a rejoint Aston Villa durant la saison 2015/2016. A la fin de cette saison, son club est relégué en Championship et le joueur est transféré à Everton en Août 2016 pour un contrat de quatre ans.

Durant sa première saison 2016/2017 avec Everton, le milieu sénégalais a fait 33 apparitions et 32 en 2017/2018.