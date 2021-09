Premier League : Jesse Lingard crucifie West Ham après une fin de match folle

La saison a bien commencé pour les Mancuniens, en Premier League du moins. Avec trois succès et un petit nul sur les quatre premières journées, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont bien lancé leur championnat. Mais entre temps, il y a eu un gros échec européen, face aux Young Boys de Berne, qui a énormément fait parler outre-Manche. Cet après-midi, il fallait logiquement laver cet affront. Mais les Red Devils avaient du lourd en face, puisque les Hammers étaient aussi invaincus jusqu'ici, étant notamment venus à bout de Leicester sur le score de 4-1. Il y avait du beau mondes des deux côtés, même si Sancho commençait sur le banc côté mancunien, où on retrouvait Pogba, Fernandes et Greenwood en soutien de Ronaldo. En face, des joueurs en forme comme Vlasic ou Fornals.



Et le début de rencontre était plutôt en faveur des Mancuniens. Seulement, c'est l'équipe locale qui s'offrait les situations les plus chaudes, à l'image de cette tentative de Bowen contrée par Varane (17e), alors que la possession des Red Devils était plutôt stérile. Lee Bowen s'illustrait encore et forçait De Gea à intervenir (21e). Bruno Fernandes trouvait cependant le poteau sur cette demi-volée, et si Fabianski n'avait pas légèrement effleuré le cuir, il aurait terminé au fond (27e). Si le Portugais était malheureux sur ce coup, Said Benrahma lui allait être plutôt chanceux.



Des situations des deux côtés

L'Algérien décochait ainsi une frappe dont la trajectoire a été déviée par Varane. Pris à contre-pied, David De Gea ne pouvait donc que voir comment le ballon allait se loger au fond de ses filets (1-0, 30e). La joie des supporters hammers n'allait cependant pas durer. La faute à celui qu'on attendait tous... Plutôt discret jusqu'ici, Cristiano Ronaldo était à la retombée d'un centre de Bruno Fernandes. Fabianski repoussait une première fois, mais le ballon revenait sur le Lusitanien qui l'expédiait au fond (1-1, 34e). Juste avant la pause, chaque équipe aurait pu doubler la mise via Cristiano Ronaldo (42e) et Vlasic (43e), mais le score n'a plus bougé. Au retour des vestiaires, c'est West Ham qui dominait les débats, avec Bowen et Fornals clairement en jambes.



C'était d'ailleurs un scénario similaire à celui de la première période avant les buts, à savoir des visiteurs qui avaient le ballon mais étaient en manque d'inspiration. Le rythme de cette deuxième période était d'ailleurs assez lent, marqué par quelques décisions polémiques d'un côté comme de l'autre. Zouma réalisait tout de même un sauvetage décisif pour empêcher Cristiano Ronaldo de mettre les siens devant (79e), alors que Fornals voyait sa frappe frôler le poteau (81e). Et, signe du destin, celui qui avait offert tant de joie aux Hammers la saison dernière allait les crucifier. Jesse Lingard, dans la surface, décochait un missile lucarne opposée, imparable (1-2, 89e). Un sacré but pour celui qui continue de faire taire les critiques. Les Red Devils n'allaient cependant pas vivre une fin de match tranquille, puisque Mark Noble manquait un penalty à la 90e+5, stoppé par De Gea ! Manchester United s'empare donc de la deuxième place, à égalité avec le leader Liverpool. West Ham reste installé à la huitième marche.