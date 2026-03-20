Premier League : Kroupi et Bournemouth écœurent Manchester United

En ouverture de la 31e journée de Premier League, Manchester United se déplaçait à Bournemouth. Une rencontre importante pour les Red Devils qui cherchent à consolider leur place sur le podium en Angleterre. Sur la pelouse des Cherries, les Mancuniens ont réalisé une première période de qualité.



Face à des adversaires accrocheurs, les visiteurs se sont heurtés à un Petrovic impérial sur de nombreuses situations (5e, 11e, 37e). Même Adrien Truffert s’est illustré avec une belle intervention face à Diallo (31e) dans un premier acte très disputé mais sans but. Au retour des vestiaires, tout s’est accéléré.



Intenable et diabolique sur ses tentatives de passes, Bruno Fernandes a été récompensé en ouvrant le score sur un penalty logiquement accordé (0-1, 61e). Et alors qu’une faute sur Diallo aurait pu mériter un autre penalty (66e), Bournemouth a égalisé grâce à Christie (1-1, 67e). Dans la foulée, United a repris l’avantage sur un corner où James Hill a malencontreusement marqué contre son camp (1-2, 71e). Pugnaces, les Cherries ont égalisé sur…penalty.



Expulsé pour une faute sur Evanilson, Harry Maguire a vu Eli Kroupi égaliser sur penalty (2-2, 81e). En grande difficulté sur la fin de match en infériorité numérique, United a réussi à conserver ce nul qui lui permettra de finir troisième à l’issue de la journée. Bournemouth est dixième.