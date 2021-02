Premier League : Leicester corrige Liverpool, à la peine dans la course à la Ligue des champions

Dans le choc de la 24e journée de Premier League, on attendait de voir comment la charnière, une nouvelle fois inédite alignée par Jürgen Klopp avec le Turc Ozan Kabak (20 ans) fraîchement débarqué de Schalke 04, allait se comporter face à Jamie Vardy de retour à la pointe de l'attaque de Leicester après une intervention chirurgicale pour soigner une hernie.



Au lieu de cela, c'est Liverpool qui d'entrée de jeu faisait le siège du but des Foxes dont la défense était en grande difficulté face à Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino qui butait sur un incroyable Kasper Schmeichel (27e).



De son côté, le gardien des Reds, Alisson, sous pression après son catastrophique jeu au pied face à Manchester City (1-4) dimanche dernier, n'était pas inquiété, malgré le remplacement au milieu de James Milner (blessé) par Thiago Alcantara (16e), jusqu'à la fin de la première période où il était d'abord sauvé par sa transversale sur un tir de Vardy, échappant, à la limite du hors-jeu, à la charnière des Foxes (42e), avant de remporter son duel face au même Vardy (45e +1).



En seconde période, les Reds, imprécis techniquement comme depuis le début du match, ne se montraient dangereux que sur un coup franc de Trent Alexander-Arnold détourné par le mur sur la barre (57e) jusqu'au coup de génie de Firmino et sa roulette-talonnade, au coeur de la surface, dont héritait Salah pour ajuster, sans élan, Schmeichel (67e) et ouvrir le score, signant son dix-septième but de la saison.



Mais dix minutes plus tard, Leicester renversait la situation sur un coup franc direct de Maddison (78e) puis, suite à une mésentente entre Alisson et Ozan, un but de l'opportuniste Vardy (81e). Barnes mettra fin aux espoirs de Liverpool, à la suite d'une perte de balle de Salah et un mauvais alignement de la charnière centrale (85e).



Avec cette victoire, Leicester (46 points) s'empare de la deuxième place de Manchester United qui se déplace à West Bromwich Albion dimanche (15 heures), et distance son adversaire du jour (40 points). Les Reds, plus que jamais sous la pression du Chelsea de Thomas Tuchel (5e à un point et un match en moins) qui revient fort dans la course à la Ligue des champions et recevra Newcastle lundi (21 heures).