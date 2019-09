Premier League: Leicester renverse Tottenham et prend provisoirement la 2e place

En tête à la pause grâce au but plein de sang froid de Kane, Tottenham et Aurier se sont vus refuser le but du break. La VAR a signalé une position de hors-jeu de Son peu évidente. Dans la foulée, Ricardo Pereira a égalisé. Et Maddison a fait plier les Spurs avec une frappe limpide dans le final.



Avec cette victoire, Vardy et ses coéquipiers comptent provisoirement un point de plus que Manchester City (2e) qui reçoit Watford à 14 heures.