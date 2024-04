Premier League, Liga, Bundesliga... Le point sur le sprint final et les courses au titre en Europe

Les championnats européens arrivent dans le sprint final de cette fin de saison. Si un suspense terrible anime l’Angleterre, ce n’est pas le cas ailleurs. On fait le point sur les courses au titre en Europe.



Alors qu’en France le titre de champion semble promis au Paris Saint-Germain, battu une seule fois en Ligue 1 cette saison (2-3 contre Nice le 15 septembre) et leader avec 12 points d’avance sur Brest, le suspense n’est pas non plus au rendez-vous dans la plupart des autres championnats européens. Où en est la course au titre à l’étranger ? On fait le point.



Match à trois en Angleterre



La Premier League livre la bataille la plus passionnante. Trois équipes se tiennent la bourre : Liverpool, Arsenal, et Manchester City, triple champion en titre. Les Reds ont repris la première place ce week-end, après le nul 0-0 entre ses deux concurrents dimanche 31 mars. Les hommes de Jürgen Klopp veulent offrir un deuxième titre de champion à leur entraîneur, qui partira en fin de saison. Et cette fois devant du public, puisque le premier, en 2020, avait été célébré en pleine crise sanitaire.



Liverpool compte 67 points à neuf journées du terme, deux de plus que les Gunners, deuxièmes, et trois par rapport aux Citizens. Leur calendrier est également similaire, puisqu’ils affronteront les autres membres du top 6, Aston Villa, Tottenham et Manchester United, hormis City qui a déjà joué le derby de Manchester. Les trois équipes en course sont aussi en lice en coupe d’Europe, et Manchester City en FA Cup. Autrement dit, le suspense est total.



Déjà plié en Espagne, Italie et Allemagne ?



L’écart est déjà fait dans les autres championnats du top 4. En Espagne, le Real Madrid continue d’enchaîner en championnat, avec, comme le PSG, une seule défaite (3-1 contre l’Atlético Madrid le 24 septembre). Vainqueurs contre Bilbao (2-0), les Merengue comptent huit points d’avance sur le Barça, et dix sur Gérone. Même s’il reste un clasico à disputer à Santiago Bernabeu le 21 avril, difficile d’imaginer les hommes de Carlo Ancelotti laisser filer la Liga à huit journées du terme.



L’Inter est encore plus en avance, avec 11 points de plus que son voisin l’AC Milan, et un match de plus à disputer ce lundi. Le derby milanais du 22 avril sera anecdotique dans la course au titre, promis aux troupes de Simone Inzaghi, qui n’a, en plus, que le championnat à jouer.



Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a écrasé la Bundesliga. Seule équipe d’Europe invaincue, qui plus est toutes compétitions confondues, a encore creusé l’écart avec le Bayern Munich ce week-end. Renversant en fin de match contre Hoffenheim, Leverkusen a profité de la défaite des Bavarois dans le Klassiker contre Dortmund pour porter à 13 points leur avance. Il manque encore trois victoires au Bayer pour s’assurer le premier titre de champion de son histoire.





