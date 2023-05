Premier League : Liverpool enfonce Leicester

Auteur d’une performance sérieuse sur la pelouse de Leicester (0-3), Liverpool a enchaîné avec un septième succès de rang en Premier League et en a profité pour revenir à une unité de Newcastle et Manchester United au classement. Sérieux pendant les 30 premières de jeu, les Foxes ont totalement perdu le fil et restent relégables.



Même s’ils ne partagent pas les mêmes ambitions en cette fin de saison, Leicester et Liverpool s’affrontaient ce lundi dans une rencontre qu’il ne fallait pas perdre. Dix-neuvièmes, les locaux avaient l’occasion de sortir de la zone de relégation en cas de victoire face aux Reds qui eux, s’ils gagnaient, pouvaient se rapprocher à un point de Newcastle et Manchester United, respectivement troisième et quatrième, tout en consolidant leur cinquième place.



Dès les premiers instants, l’intensité a été de mise et le début de rencontre a été haché par de nombreuses fautes. Côté occasions, c’est Jamie Vardy qui s’est procuré la première opportunité mais Alisson s’est bien interposé devant le buteur de 36 ans (12e). Auteur d’une première demi-heure cohérente, Leicester a finalement sombré juste avant la mi-temps. Servi par un caviar signé Mohamed Salah au second poteau, Curtis Jones a trouvé la faille grâce à une belle demi-volée du gauche (0-1, 33e). Sonnés, les Foxes ont concédé le but du break trois minutes plus tard sur une action presque identique : encore servi par l’ailier égyptien, le milieu anglais a trompé Iversen à l’aide d’une frappe imparable et a vu son but être de nouveau validé par la VAR (0-2, 36e). Les locaux auraient même pu boire le calice jusqu’à la lie mais Cody Gakpo n’est pas parvenu à suffisamment croiser sa frappe (38e).



Le bijou de Trent Alexander-Arnold pour parachever le succès des Reds

Acculés lors du premier acte, les Foxes sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions et Alisson a de nouveau été mis à contribution sur une frappe de Barnes (52e). Néanmoins, les ouailles de Jürgen Klopp ont vite repris le contrôle du ballon tout en maintenant la pression sur la défense poreuse de Leicester. Ils ont même entériné leur victoire à 20 minutes de la fin sur une superbe inspiration de Trent Alexander-Arnold sur coup franc. Après une talonnade astucieuse de Salah, qui s’est ainsi offert une troisième passe décisive, le défenseur droit anglais a décoché une frappe sublime qui est venue se loger dans la lucarne droite d’Iversen (0-3, 71e). La soirée aurait pu être parfaite pour l’Égyptien qui a invraisemblablement raté le cadre alors qu’il était face au portier danois de Leicester (79e).



Avec ce septième succès de rang en Premier League, les Reds continuent leur folle remontée au classement et ne sont plus qu’à un petit point de retard de Manchester United et Newcastle. De l’autre côté, l’heure n’est pas à la fête pour Leicester. Englués dans la zone de relégation à deux journées de la fin, les hommes de Dean Smith enchaînent avec un quatrième match sans succès et n’ont plus que deux rencontres pour sauver leur place en Premier League.