Premier League : Manchester City chute face à Brighton et sombre dans la crise

La Premier League nous offre encore un rebondissement ! Champion d'Angleterre depuis quatre ans, Manchester City se déplaçait ce soir sur la pelouse de Brighton à l'occasion d'un choc attendu pour le compte de la 11e journée du championnat. Rapidement, les Citizens ont pris les devants par l'intermédiaire de l'inévitable Erling Haaland (23e, 1-0).



Mais plus la rencontre avançait, plus les Mancuniens ont reculé pour finalement craquer sur l'égalisation de Joao Pedro (78e, 1-1). Surmotivés par cette égalisation, les Seagulls ont même pris les devants dans la foulée sur une réalisation de Matt O'Riley (83e, 2-1). Et malgré une grosse pression de Manchester City dans les dernières minutes, Brighton a tenu pour s'imposer 2-1.



Énorme revers pour les Citizens qui enchaînent une quatrième défaite de suite et qui pourraient compter cinq points de retard sur Liverpool si les Reds s'imposent ce soir contre Aston Villa.