Premier League : Manchester City démarre fort en Premier League en écrasant les Wolves

Manchester City a réalisé de solides débuts en Premier League, avec sa victoire contre Wolverhampton (0-4), ce samedi 16 août.
Erling Haaland a inscrit un doublé, Rayan Cherki a, quant à lui, marqué pour la première fois en championnat.
Erling Haaland a inscrit un doublé, Rayan Cherki a, quant à lui, marqué pour la première fois en championnat.
Autres articles
-
Premier League : Tottenham en démonstration face à Burnley, Sunderland domine West Ham
-
Afrobasket masculin 2025: le Sénégal renverse le Mali et file en barrages
-
Accord total entre Paris FC et Saint-Gall pour le transfert de Willem Geubbels !
-
Le constat implacable d’Aubameyang sur la défaite surprise de l’OM
-
Chelsea : les déclarations hallucinantes d’Enzo Maresca contre Wesley Fofana et Benoît Badiashile