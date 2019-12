Premier League: Manchester City s'impose 3-1 face à Leicester

Manchester City a remporté 3-1 son duel contre Leicester samedi comptant pour la 18e journée du championnat d’Angleterre de football. Averti, Kevin De Bruyne a été remplacé dans les arrêts de jeu (90e+1) chez les Citizens et Youri Tielemans a cédé sa place à Dennis Praet (77e) chez les Foxes. Au classement, Leicester reste deuxième (39 points) mais ne compte plus qu’une unité d’avance sur City.



Jamie Vardy a ouvert la marque pour Leicester (22e) mais Riyad Mahrez (30e), Ilkay Gundogan sur penalty (43e) et Gabriel Jesus (69e), sur le 11e assist de De Bruyne, ont renversé la situation en faveur des visités.