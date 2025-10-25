Premier League : Manchester United s'impose 4-2 face à Brighton grâce à un doublé de Bryan Mbeumo

Manchester United gagne encore ! Les Mancuniens battent Brighton et enchaînent un troisième succès consécutif en Premier League. Une première depuis février 2024. Un succès obtenu autour de la demi-heure de jeu grâce à deux brésiliens, Matheus Cunha et Casemiro (1-0, 24e), le deuxième d’une frappe déviée (2-0, 34e).
En attendant, Bryan Mbeumo a alourdi le score, après un bon pressing collectif et une balle récupérée par Luke Shaw (3-0, 61e). La double sortie d’Amad Diallo et de Casemiro, remplacés par Patrick Dorgu et Kobbie Mainoo, ont fait mal aux Rouges. Après une faute de Dorgu, Danny Welbeck a réduit l’écart sur un magnifique coup franc (3-1, 74e). Charálampos Kostoúlas a ensuite fait flipper Old Trafford sur corner (3-2, 90e +2).
Le but de renard de Bryan Mbeumo sécurise la victoire (4-2, 90e +6). Et voilà les Mancuniens qui intègrent le top 4 de Premier League. Ils sont à trois points d’Arsenal.
Avec So Foot
Avec So Foot
