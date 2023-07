Premier League : Nicolas Jackson explique son choix de rejoindre Chelsea

Nicolas Jackson est la nouvelle recrue du mercato estival 2023 de Chelsea. L’attaquant sénégalais a réservé ses premiers mots au site officiel du club de Premier League.



Après avoir paraphé un contrat longue durée de huit (8) ans avec Chelsea, Nicolas Jackson, désormais ex-joueur de Villarreal, a livré ses premières impressions de nouveau joueur des Blues. L’attaquant sénégalais affiche ses ambitions alors qu’il va découvrir la Premier League dans les prochaines semaines.



« Je voulais rejoindre une grande équipe et Chelsea est l’une des meilleures équipes du monde, en plus je les regarde depuis que je suis jeune. J’ai regardé Demba Ba, Didier Drogba, Nicolas Anelka c’était bien aussi, des gros joueurs. J’ai donc toujours rêvé de jouer pour une équipe comme celle-ci », explique-t-il sur le site officiel des Blues.



Un rêve d’enfant



Nicolas Jackson explique qu’une fois contacté, il n’avait qu’une idée en tête de rejoindre les Blues. « Quand Chelsea est arrivé, il n’y avait aucun doute dans mon esprit. J’ai toujours eu ce genre d’équipe en tête. J’ai parlé à ma famille et à mon agent et j’ai des icônes qui ont joué ici Drogba et Demba Ba, de grands attaquants. Alors, quand Chelsea est venu, mon cœur m’a dit que la réponse devrait être oui et j’ai décidé de le suivre et de venir ici », a-t-il ajouté.



Pour l’attaquant sénégalais, c’est un rêve qui se réalise : « J’ai regardé le football anglais quand j’étais en Afrique et maintenant je suis ici, donc c’est un bon sentiment pour moi. J’ai grandi en regardant la Premier League parce que pour moi c’est la meilleure ligue du monde, donc j’aime la Premier League et j’en sais beaucoup sur elle et sur Chelsea », a-t-il conclu.