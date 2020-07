Premier League : Tottenham en Ligue Europa, Bournemouth et Watford de Ismaila Sarr relégués

La course à l'Europe : Tottenham passe devant Wolverhampton

Contraint de battre Manchester United pour retrouver la Ligue des champions, Leicester, battu par les Red Devils (0-2), devra finalement se contenter de la 5e place, synonyme de qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa. L'autre grand perdant de la journée se nomme Wolverhampton : virtuellement qualifiés pour le 2e tour préliminaire de la C3 au coup d'envoi de leur match contre Chelsea (0-2), les Wolves, décevants dans le jeu, ont dû se résoudre à abandonner leur 6e place à Tottenham, qui n'a finalement eu besoin que d'un nul sur le terrain de Crystal Palace (1-1). Harry Kane a ouvert le score après une récupération haute de Giovani Lo Celso à la 13e minute, avant que Jeff Schlupp n'égalise sur une remise de Jordan Ayew dans la surface (53e, 1-1).



Wolverhampton n'a pas encore totalement fait une croix sur l'Europe : si les Blues de Chelsea (4e) remportent la finale de la Cup le 1er août, contre Arsenal (8e), ils libéreront une place supplémentaire en Ligue Europa, en l'occurrence la 7e, occupée par les Wolves. Les hommes de Nuno Espirito Santo peuvent aussi rêver d'une qualification pour la Ligue des champions s'ils remportent la Ligue Europa au mois d'août. Mais avant d'espérer disputer le Final 8 à Francfort, ils devront éliminer l'Olympiakos, qu'ils ont tenu échec sur son terrain en huitièmes de finale aller (1-1).



La course au maintien : Bournemouth et Watford accompagnent Norwich

À l'aube de cette 38e et dernière journée, trois équipes nourrissaient encore l'espoir de finir la saison à la 17e place, synonyme de maintien : Aston Villa (17e, 34 points), Watford (18e, 34 points) et Bournemouth (19e, 31 points). Avec le faux pas des Hornets, qui se sont réveillés trop tard contre Arsenal (2-3), Villa n'avait besoin que d'un point sur la pelouse de West Ham. Mission réussie (1-1).



Après avoir longtemps balbutié son football, il a cru arracher la victoire dans les dernières minutes sur un tir puissant de son capitaine, Jack Grealish (84e, 1-0). Mais Andriy Yarmolenko a répliqué dans la foulée (85e, 1-1), sans conséquence pour les Villains. Bournemouth, tombeur d'Everton (3-1) grâce à des buts de King (13e), Solanke (45e+1) et Stanislas (80e), n'avait pas son destin entre ses pieds et échoue à un point du maintien.



Avec L’Equipe