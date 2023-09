Premier League : à neuf, Liverpool craque face à Tottenham dans les ultimes secondes

Tottenham avait une nouvelle fois rendez-vous pour un choc de Premier League. Après avoir affronté Arsenal dans le derby (1-1) la semaine dernière, les Spurs recevait cette fois-ci Liverpool pour une nouvelle rencontre passionnante. Toujours invaincu en championnat (avec 5 victoires consécutives), les Reds espéraient poursuivre leur lancée face à une séduisante équipe de Tottenham qui propose un football alléchant sous les ordres d’Ange Postecoglou.

Sur le papier, on retrouvait évidemment les stars de chaque équipe. L’attaque de Liverpool était emmenée par le trio Gakpo, Salah et Diaz alors que Tottenham se présentait avec Heung-min Son en pointe et épaulé par Maddison et Richarlison. Et le match commençait très fort avec un rythme soutenu. Il fallait un excellent Vicario sur sa ligne pour empêcher Liverpool de prendre l’avantage. Mais le match basculait après la très grosse semelle de Curtis Jones sur Bissouma. Après intervention du VAR, le jeune milieu anglais était exclu laissant ses partenaires à dix pendant une bonne partie du match (26e). De quoi inverser la tendance du match.

Liverpool et Matip finissent par craquer !

Dans la foulée de cette exclusion, les Spurs reprenaient le contrôle du ballon et finissaient logiquement par ouvrir le score. Et qui d’autre que Heung-min Son pour marquer ? Le Sud-coréen profitait d’un bon service de Richarlison pour inscrire son 6e but de la saison en 7 matches (36e). Mais sur un relâchement en toute fin de première période, Liverpool saisissait l’occasion d’égaliser à 10 contre 11. C’est Cody Gakpo qui y allait de son but (1-1, 45e+7). Et à la pause, Jurgen Klopp, conscient du bon résultat que serait ce 1-1 en infériorité numérique, décidait de faire rentrer Diogo Jota à la place de Gakpo pour conserver les ballons.

L’international portugais, très actif, faisait une erreur grossière pour condamner un peu plus les siens. Peu après l’heure de jeu, il était coupable de deux fautes évitables en 2 minutes et était donc exclu (68e). Un énorme coup dur pour Liverpool qui terminait donc la rencontre à… neuf. L’occasion pour Tottenham de pousser pour enfin marquer. Mais étonnamment, les Spurs n’arrivaient pas à bousculer un bloc adverse solide alors que Klopp blindait sa défense avec les entrées de Konaté, Endo et Alexander Arnold. Et dans un scénario totalement invraisemblable, Tottenham finissait par marquer à la toute dernière seconde. Sur un centre anodin, Matip catapultait le ballon dans son propre but pour un CSC hallucinant (90+6e) sur le dernier ballon du match. Victoire importante pour Tottenham qui fait tomber Liverpool pour la première fois de la saison. Mais le scénario est cruel.

Pour le choc de cette 7e journée de Premier League, un Liverpool qui a terminé à neuf la rencontre a concédé une défaite malheureuse face à Tottenham (1-2) dans les derniers instants.