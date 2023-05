Premier League : l'attaquant anglais Ivan Toney suspendu huit mois

Le joueur de Brentford est suspendu huit mois après une affaire de paris sportifs illégaux ayant eu lieu entre 2017 et 2021.



L'attaquant du club de Premier League de Brentford, Ivan Toney, a été suspendu pour huit mois par la fédération anglaise après avoir admis de multiples infractions à la réglementation sur les paris sportifs, a annoncé la FA mercredi. «Ivan Toney a été suspendu de toute activité dans et autour du football avec effet immédiat pendant huit mois, jusqu'au 16 janvier 2024 inclus», a écrit la FA qui précise que le joueur de 27 ans devra aussi payer une amende de 50.000 livres (57.000 euros)





Entre février 2017 et janvier 2021, Toney a admis avoir violé à 232 reprises, la règle qui interdit à tout joueur de parier sur des matches de football ou même simplement de transmettre à d'autres des informations qui ne seraient pas publiques, pour des paris sportifs. La sanction a été décidée par une commission indépendante après que le joueur a été entendu.



L'international anglais, qui compte neuf minutes de jeu sous le maillot des Three Lions, lors de la dernière rencontre des éliminatoires pour le prochain Euro, contre l'Ukraine, pourra reprendre l'entraînement avec son club à la moitié de sa suspension, soit mi-septembre.



Troisième meilleur buteur de Premier League avec 20 réalisations (dont 6 pénalties), Toney a la possibilité de faire appel, tout comme la fédération si elle estime la peine insuffisante.



Brentford, son club, 9e du championnat, a d'ailleurs indiqué dans un communiqué attendre les motivations écrites du jugement qu'il évaluera avant de «décider des prochaines étapes».



En 2020, le défenseur latéral international Kieran Trippier avait été suspendu pour dix semaines après quatre violations qu'il a toujours contestées en lien avec son transfert à l'Atlético Madrid.



En 2018, Daniel Sturridge, ancien attaquant international de Liverpool, avait été suspendu pour quatre mois après avoir transmis des informations sur un potentiel transfert, en 2018, à des proches.