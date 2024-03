Premier entretien téléphonique entre le Président français et son homologue sénégalais

Le président français Emmanuel Macron a exprimé vendredi 29 mars 2024 au président élu sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, sa «volonté de poursuivre et d'intensifier le partenariat entre le Sénégal et la France», lors de leur premier entretien téléphonique depuis le scrutin de dimanche remporté par le candidat antisystème.



Macron a de nouveau «réitéré ses chaleureuses félicitations», à Bassirou Diomaye Faye et «a salué le bon déroulement de ces élections et le choix souverain du peuple sénégalais», a rapporté l'Élysée.