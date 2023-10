Premier journée ligue 1 sénégalaise: Teungueth Fc dirige les rangs, Jaaraf et Casa Sports frustrés

La Ligue sénégalaise de football professionnel a lancé sa saison 2023-2024 ce week-end avec des affiches palpitantes qui ont drainé des foules dans les stades de football de Dakar, Kolda et Mbour. Pour la première journée du championnat de Ligue 1, Teungueth FC a réalisé la belle opération, samedi en démarrant avec une victoire devant le promu Jamono Fatick alors que le duel entre Jaraaf et Guédiawaye FC s'est soldé par un match nul (1-1). Dimanche, le Casa Sport a été tenu en échec par la Linguère de Saint-Louis. La première journée se poursuit ce lundi avec la rencontre Sonacos-DSC.

Pour le choc de la première journée entre Jaraaf et Guédiawaye, le stade Iba Mar Diop a été pris d'assaut par les nombreux fans, désireux d'assister à ce remake du quart de finale de la coupe du Sénégal de la saison écoulée remporté par les verts-blancs. Dans une enceinte ceinte remplie comme un œuf et sans la chorale de supporters de Guédiawaye, les Médinois poussés par leurs fans sur fond d'assicos et de chants, vont être menés en première période, sur un joli coup franc direct d'Abdoulie Kassama à l’heure de jeu (30e, 0-1), l'ancien joueur du Casa-Sport. En seconde période, le Jaraaf égalise par Assane Mbodji d'une jolie tête sur un centre de Jean Rémy Bocandé (52e, 1-1). Finalement, les 2 cadors de Ligue 1 se quittent sur ce nul qui arrange les parties.

Au stade Ngalandou Diouf le Rufisque les bleus et jaunes qui arrange les parties.

Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque les bleus et jaunes de Teungueth recevaient le promu, Jamono de Fatick, champion de Ligue 2. Un match qui a tenu en haleine les quelques milliers de spectateurs qui ont fait le déplacement pour cette journée inaugurale. Une rencontre très tôt partie en roue libre avec une ouverture du score dès la 8e minute du match sur une action concrétisée par Mbaye Jacques Ndiaye (1-0).

Les hommes du coach Cheikh Gueye tiennent le bon bout et sont encensés par leur bouillant public . Une dizaine de minutes plus tard, Jamono de Fatick égalise sur une lourde frappe de Naby Soumah (1-1,18e.) Le match s'enflamme, tout est à refaire pour le TEC qui va pousser jusqu'à la fin de la rencontre pour enfin arracher la victoire à la 86e grâce à Youssou Sayang (2-2). Le TFC se classe premier en attendant, le reste de la journée.