Premier league: Sadio Mané et les Reds reçoivent leur trophée ce mercredi

Sadio Mané et ses coéquipiers de Liverpool reçoivent, ce mercredi, leur trophée de champions de Premier League. Ce sera à l'occasion du match comptant pour la 37e journée du championnat anglais qui les oppose à Chelsea, à Anfield.



Et pour l'entraîneur Jürgen Klopp qui a hâte de soulever la coupe: « C'est un peu comme Noël, si vous savez avant que vous recevrez un cadeau spécifique, avant que vous l'ayez, il y a encore de l'excitation. Je n'ai jamais touché un trophée de Premier League donc ce sera spécial. Je suis ravi que les garçons aient ce moment car ils le méritent plus que quiconque. ils ont travaillé incroyablement dur et ont dû faire face à de nombreux revers ces dernières années. Nous avons remporté le titre cette saison mais nous nous y sommes préparés pendant deux ou trois ans. C'était un long combat jusqu'à ce jour ».