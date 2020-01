PremierLeague - José Mourinho est inquiet pour Harry Kane

Tottenham déplore la blessure de Harry Kane en plus d’avoir perdu contre Southampton mercredi dernier (1-0). Les Spurs n’ont pas encore communiqué sur la durée d’indisponibilité de leur capitaine mais cela semble grave à en croire les propos de José Mourinho en conférence de presse.



« Si vous me demandez juste mon ressenti de savoir si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je suis plus sur une mauvaise nouvelle. C’est ce que le joueur a ressenti quand il a quitté le terrain. Il n’a pas réfléchi à deux fois et ça ne lui a pas pris deux secondes pour réaliser la gravité de la situation. » L’attaquant va vraisemblablement manquer plusieurs jours de compétition.



Foot Mercato