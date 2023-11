Première transplantation rénale au Sénégal : Macky Sall salue la performance réalisée par l’hôpital militaire de Ouakam

Le Président Macky Sall salue la performance réalisée, dimanche, par l’hôpital militaire de Ouakam suite à la première transplantation rénale effectuée au Sénégal. Pour le chef de l’Etat, la transplantation rénale va aider dans la prise en charge des malades.



« Cette Afrique des solutions m’amène à saluer l’excellente performance réussie hier par nos équipes médicales au Sénégal avec l’hôpital militaire de Ouakam et l’hôpital Aristide Le Dantec, qui ont réussi les deux premières opérations de transplantation rénale et cela mérite vraiment d’être salué », a salué le Président Sall lors du 9e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s’est ouvert ce lundi à Diamniadio.



Qui ajoute : « Je sais qu’il y a des progrès (…) c’est une belle performance et cela va nous aider dans la lutte contre toutes ces maladies chroniques qui tuent beaucoup et nous coûtent très cher. Avec les centres de dialyse, quel que soit leur nombre, on voit bien que ce n’est pas suffisant. Donc la perspective de la transplantation rénale va nous aider dans la prise en charge des malades atteints par la maladie des reins ».



L'hôpital militaire de Ouakam a réalisé dimanche, sur un patient, la première transplantation rénale de l'histoire du Sénégal. Cette opération était jusque-là réalisée à l'étranger. L’hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Le Dantec avaient sollicité l'obtention de l'agrément pour la transplantation rénale. Après évaluation par le Conseil national du don et de la transplantation, cet agrément leur a été octroyé, pour 2 ans, le 17 avril 2023.