Premières négociations sur le Haut-Karabakh: les deux délégations se séparent sans avoir trouvé d'accord

Les premiers pourparlers se sont tenus ce jeudi matin dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh située à une cinquantaine de km seulement du Haut-Karabach, en présence de représentants des autorités azerbaïdjanaises et de représentants des séparatistes arméniens. Battus sur le terrain avant-hier, ces séparatistes ont accepté de rendre les armes et de négocier « la réintégration » du Haut-Karabakh sous giron azerbaïdjanais.



Selon l’agence de presse russe Ria Novosti, les représentants du Karabakh ont déclaré à leur sortie de la réunion qu'il n'y a pas eu d'accord final car il fallait encore discuter de plus de détails. Quant au chef de la délégation de l'Azerbaïdjan, lui a déclaré que les négociations pourraient conduire à un accord avec les Arméniens du Karabakh, rapporte notre correspondant régional, Régis Genté. Bakou évoque des discussions « constructives ». La présidence azerbaïdjanaise a également indiqué prévoir l'envoi d'aide humanitaire, de nourriture et de carburant dans cette province.



Pas d’accord donc mais ce n’est pas étonnant tant il y a de sujets importants et sensibles à discuter : désarmement des forces de défense locales, dissolution, exigée par Bakou, des organes politiques de l’entité sécessionniste, aide humanitaire, ou encore garanties sécuritaires pour les 120.000 Arméniens du Haut-Karabagh, appelés à devenir citoyens de l’Azerbaïdjan.



Chacune des deux délégations était composée de trois hommes, emmenés côté Karabagh par le député David Melkoumian, et côté azerbaïdjanais, par Ramin Mammadov, un natif du Haut-Karabakh.



Ce dernier avait notamment été désigné par le président Ilham Aliev pour conduire en mars dernier des discussions au sujet de la ré-intégration du Haut-Karabagh au sein de l’Azerbaïdjan. Discussions qui avaient échoué.