Préparatifs de la Tabaski : le gouverneur de Louga insiste sur le respect des directives

Le gouverneur de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a invité, lundi, les acteurs concernés, autorités locales et organisations d’éleveurs, à faire le nécessaire pour respecter les directives des plus hautes autorités, afin de garantir le bon déroulement des opérations de la fête de la Tabaski 2024.



« Nous avons demandé aux uns et aux autres de faire le nécessaire pour respecter les directives des autorités supérieures, à travers la circulaire du Premier ministre et du ministre de l’Élevage, pour garantir une bonne organisation de la Tabaski avec tous les acteurs, notamment les organisations d’éleveurs, le chef de service régional de l’élevage et son équipe », a-t-elle déclaré, à l’issue d’un comité régional de développement (CRD) spécial consacré aux préparatifs de la Tabaski.



Au cours de ce CRD, il a passé en revue la circulaire du Premier ministre et du ministre de l’Élevage, « une batterie de mesures à suivre à la lettre pour garantir une bonne organisation de l’opération Tabaski 2024 ».



Les principales mesures énoncées dans la circulaire et applicables du 19 avril au 02 août 2024 incluent l’assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, ainsi que l’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski. Il y a aussi l’autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois bergers chargés de la surveillance des animaux transportés.



« Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures spécifiques, allant de la mobilisation de l’offre nationale à l’importation en provenance des pays voisins tels que le Mali et la Mauritanie », peut-on lire dans ce document.