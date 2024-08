Préparation Afrobasket 2025 : le Sénégal à l’assaut de la Tunisie ce lundi

Les « Lions » du Sénégal défient la Tunisie, double championne d’Afrique en titre ce lundi à 19h30, au stadium Marius Ndiaye, en amical comptant pour la préparation de la fenêtre de novembre des éliminatoires de l’Aforbasket 2025.



Les hommes de Desagana Diop affronteront la Tunisie deux fois en amical pour mieux préparer la prochaine fenêtre des éliminatoires, prévue du 22 au 24 novembre, à Dakar.



Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Rwanda et du Gabon. La compétition démarrera en novembre 2024 pour les groupes C et A.



Du côté de la Tunisie, les « Aigles » de Carthage sont logées dans le groupe E. Les Tunisiens ont joué en février dernier en alignant 3 victoires de rang devant Kenya, la Guinée et l’Angola.





Programme équipe du Sénégal



Stadium Marius Ndiaye



19h30 Sénégal - Tunisie



Mercredi 14 août 2024



Stadium Marius Ndiaye



19h30 Tunisie - Sénégal