Préparation Mondial 2018 : Me Augustin Senghor a reçu 268 millions de la CAF

A moins de deux mois de la Coupe du monde, la Confédération africaine de football (CAF) a déboursé 2.500.000 dollars soit 1 milliard 344 millions 940 mille 350 F cfa pour apporter son aide aux équipes du continent qualifiées à cette compétition.



Les «Lions » du Sénégal ont ainsi perçu de l'instance dirigeante du football africain 268 millions 988 mille 070 F cfa. La révélation est faite par le président de la CAF Ahmad Ahmad ce lundi lors d’une interview avec l’Agence France de presse.

« On a participé dans la préparation, on peut dire avec une somme modique mais ce sont nos moyens. On les a assistées sur des matériels. Et je remercie le président de la Fifa et le secrétaire général, qui ont accepté qu'on avance sur les droits de subvention que les pays qualifiés peuvent avoir, pour aider ces pays-là afin qu'il y ait une sérénité dans la préparation (...) On a contribué à hauteur de 500.000 dollars (soit 268. 988. 070 F cfa) par équipe », a indiqué le président Ahmad Ahmad à l'AFP