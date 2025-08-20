Préparation du Gamou de Tivaouane 2025 : 410 agents mobilisés pour la couverture sanitaire

Le capitaine Armand Seck, responsable de la Brigade régionale du service d’hygiène de Thiès (70 kilomètres de Dakar), a annoncé la mobilisation de 410 agents pour assurer une couverture sanitaire optimale durant la 123eme édition du Gamou de Tivaouane, prévue entre le 06 et le 07 prochain.



"Les prévisions météorologiques reçues aujourd’hui, ont montré que le Gamou de cette année va se tenir dans un dispositif avec des pluies qui pourront déborder et une probabilité d’inondations", a déclaré le capitaine au micro de L’APS.



Ainsi, il a révélé, qu'"après avoir sillonné les 83 quartiers de la commune, nous avons constaté que bien que Tivaouane soit une ville religieuse propre il y a des zones d’encombrement notamment, a présence de gravats, de ferraille, et d’épaves voire même d’ordures ménagères dans la rue". Pour le capitaine Armand Seck, des objectifs ont été fixés pour "renforcer la sensibilisation et appliquer le respect de la réglementation".



Pour cela, a-t-il rassuré, "Nous ferons en sorte que les éléments que la mairie a mis à notre dispositions soient formés. Ensuite, en compagnie des éléments du service d’hygiène, ils vont se rendre dans les domiciles pour effectuer des visites dans le cadre de la sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène".



Le capitaine Armand Seck fait savoir que le contrôle et le suivi seront effectués. "De plus, les agents assermentés du service d'hygiène vont passer pour faire le contrôle et le suivi de cette salubrité qui peut même aller jusqu’à des procédures qui vont entraîner des amendes forfaitaires ou bien des procédures jusqu’au procureur".



Et pour finir, le capitaine a mis l’accent sur "la lutte anti vectorielle" parce qu’ayant constaté la présence des flaques d’eau et le développement des gîtes larvaires avec l’hivernage en plus des possibilités d’inondation".