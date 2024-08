Préqualification Coupe du monde 2026 : le Sénégal domine les Philippines et réalise un carton plein

Le Sénégal a confirmé sa domination dans le tournoi de préqualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 en remportant son troisième match de poule. Après avoir battu la Hongrie et le Brésil, les « Lionnes » ont triomphé devant les Philippines (62-87) ce jeudi et font carton plein dans le tournoi.



Avec cette victoire, elles terminent premières du groupe C et affronteront la deuxième équipe du groupe D en demi-finale.

Ndioma Kane s'est distinguée en tant que meilleure marqueuse du match avec 21 points.



Pendant ce temps, dans le groupe C, le Brésil et la Hongrie s’affronteront pour une place dans le dernier carré.



Avec deux victoires, le Rwanda de Cheikh Sarr est qualifié. L’Argentine et l’Angleterre devront quant à elles se battre pour une place en demi-finales.



Les demi-finales se dérouleront samedi, suivie de la finale dimanche.