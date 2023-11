Près de 200 enfants retirés de la rue et logés au centre Ginddi (Ministère)

Les opérations de retrait des enfants dans les rues ont repris. Entre le 9 et le 10 novembre, près de 200 enfants ont été retiré de la rue et logés au Centre Ginddi.



Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, en rapport avec ses partenaires, affirme avoir déployé un dispositif pilote de surveillance pour le retrait des enfants en situation de rue dans le département de Dakar.



À l’issue de la phase pilote, le dispositif sera élargi dans toutes les localités où la problématique se pose avec acuité, indiquent les services dudit ministère.



En application des dispositions réglementaires en vigueur, le ministère de la Femme, veillera à apporter tout soutien psychosocial et matériel afin de mettre à l’abri tout enfant ou toute famille en situation de risque dans la rue.



Pour réussir ce défi, les populations sont priées par le ministère de coopérer en signalant tout risque pouvant affecter l’intégrité physique ou morale de ces enfants en appelant gratuitement sur la ligne 116.