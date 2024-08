Présaison : Chelsea de Nicolas Jackson affronte le Real Madrid en amical

Chelsea et le Real Madrid s'affronteront en match amical ce mardi (23h00 GMT), au Bank of America Stadium. Les deux équipes ont eu une présaison différente, et connaitront un mois d'août à enjeux.



Avec les nombreux absents, qui ont terminé tardivement leur Euro (Carvajal, Bellingham, Mbappé, Tchouaméni et Camavinga), le groupe madrilène est loin d’être au complet. Une situation qui profite aux joueurs en difficulté ou aux jeunes comme Mario Martin ou Joan Martinez, mais pas aux résultats : deux défaites contre le Barça et Milan AC. Une situation pas inquiétante pour Carlo Ancelotti, mais ces joueurs devront rebondir dans une semaine, contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe.



Coté Blues, avec un effectif aux nombreux joueurs de qualité, chaque occasion est bonne pour prouver au nouveau coach londonien Enzo Maresca. De retour aux affaires depuis une semaine avec déjà quatre matchs disputés (un nul, deux victoires et une défaite), les coéquipiers de Nicolas Jackson ont à cœur de performer, car ils commenceront leur saison par la réception de Manchester City en ouverture de la Premier League, le 18 août prochain.