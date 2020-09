Présence de substance cancérigène dans le « Neex Soow »: l'ITA et deux éminents Professeurs démontent l'étude de l'Enseignant-chercheur de l'université de Bambey

Dans le Panel INFOSAN, dès le texte du Professeur Diop (qui est également membre) a été partagé par le modérateur, les spécialistes ont aussitôt réagi sans complaisance. Selon le Professeur Issa Wade, par ailleurs, Directeur de la Consommation et de la Défense du consommateur au ministère du Commerce accuse son jeune collègue scientifique de chercher du buzz.



"Je pense qu’il faut être très prudent sur les analyses qui sont véhiculées à travers les réseaux sociaux et certains médias ! C’est des analyses qui ont été menées par des soit-disants experts qui cherchent à se faire connaître en général surtout et à créer le « buzz ». Lorsqu’une étude est menée, elle être surtout contradictoire et doit être destinée aux pouvoirs publics compétents en la matière", lâche-t-il



Avant de poursuivre avec des arguments un peu plus scientifiques: "Pour le lait, deux ministères sectoriels y interviennent : l’Elevage et le Commerce. Ces deux ministères ont chacun des niveaux d’intervention pour chaque importation. C’est d’abord le ministère de l’Elevage qui intervient pour donner une décision administrative avant que n’intervienne le ministère du Commerce. Et toutes les décisions sont justifiées par des résultats d’analyses des laboratoires. En plus, il faut que le produit soit de vente légale dans le pays et il faut qu’il soit accompagné par des documents sanitaires et d’origine ainsi qu’un document de non radioactivité. Deux ministères qui se trompent sur un produit alimentaire est très rare !"



L'éminent Pr Amadou Diouf démonte l'étude de l'enseignant Youssoupha Diop

L'ancien Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef de laboratoire de toxicologie de la Faculté de Médecine de l'Ucad et actuel président du Comité national du Codex Alimentarius (Cnca), a recadré le jeune enseignant-chercheur, en rappelant les règles qui font la crédibilité d'une étude scientifique.

"Ce qu’il faut dire c’est ceci : les résultats d’une étude ne peuvent être utilisés que lorsqu’ils ont été publiés dans une Revue scientifique avec un Comité de lecture et le plus souvent côté

Le problème est que ces scientifiques sont zappés. Les services administratifs ont des résultats venant de leur laboratoire pour les aider à prendre une décision. Mais ces données ne peuvent pas non plus servir de référence dans un dossier que l’on veut sérieux", dit-il.



Avant de poursuivre: "Les services administratifs peuvent publier leurs résultats avec ou sans collaboration avec des scientifiques. Ce qui permettra de faire avancer ces collègues dans notre pays et de permettre aux service administratif de disposer de données irréfutables qui empêcheraient à des mals intentionnés de semer la zizanie".



En attendant que le Professeur Youssoupha Diop apporte plus de détails sur son étude et fournisse l'origine de son analyse de l'Aflatoxine, certains de ses collègues appellent à prendre tout de même des précautions pour tirer au clair cette histoire de lait contaminé. "J'ai une grande interrogation sur la relation de causalité entre Aflatoxine M1 et hépatite B que je connaissais d'origine virale. De plus, à ma connaissance, les "Neex soow" utilisent le lait en poudre importé. Ces affirmations laissent à penser que ces laits importés sont contaminés aux Aflatoxines. Ce qui serait très grave. Il faut creuser pour être édifié sur cet article", note un membre du Panel INFOSAN.



Les aflatoxines dans le lait

Selon Wikipédia, "de très nombreux produits alimentaires destinés à l’homme ou à d'autres animaux peuvent contenir de l'Aflatoxine, en quantité parfois importante : graines d’arachides, maïs (en grain, ensilage, …), blé, céréales diverses, amandes, noisettes, noix, pistaches, figues, dattes, cacao, café, manioc, soja, etc. Chez le bétail, l’aflatoxine B1 absorbée avec des aliments contaminés est métabolisée au niveau du foie en un dérivé 4-hydroxy - appelé aflatoxine M1 - qui est chez les animaux laitiers (notamment vaches, brebis et chèvres) excrété dans le lait. On retrouve la presque totalité de l’aflatoxine M1 dans le lait écrémé, et dans les produits obtenus par précipitation lactique (yaourts, fromages blancs, crèmes lactées...) Aussi, l’effet cumulatif lié à l’ingestion régulière et itérative de telles toxines fait courir de grands risques aux enfants et aux nourrissons grands consommateurs de laits et de produits laitiers (...) A doses plus faibles, le aflatoxines inhibent le métabolisme (et donc la croissance) et possèdent un pouvoir cancérigène élevé".



Une source de l'Institut Technologie Alimentaire souligne que l'Aflatoxine trouvant son origine dans les produit végétaux comme l'arachide, il s'attendait plutôt à ce que l'étude du Professeur Diop incrimine le lait de vache et non le lait en poudre utilisé dans la fabrication du lait caillé Neex Soow. "Le tourteau d'arachide qui est souvent utilisé comme aliment de bétail pour les vaches, peut être infecté d'aflatoxine et contaminé le lait. Donc, je m'attendais à ce que l'étude incrimine le lait de vache", dit-elle avant d'ajouter: "Il faudra prouver la contamination du lait en poudre et également préciser qu'il faut une consommation durable pour s'exposer à des risques de cancer"