Présence du chef de l’État au sein du CSM : Dr Cheikh Gueye du CUDIS exprime son désaccord

Lors de son passage sur l'émission MidiKeng de PressAfrikTVhd, Dr Cheikh Gueye, secrétaire général du Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (CUDIS) et du réseau sénégalais des Think Tanks (Senrtt), a exprimé son désaccord concernant la présence du chef de l’État au sein du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il est opposé à l’ouverture du CSM à des personnes étrangères. Dr Gueye a également abordé les sujets de l'appel à candidatures et des nominations gouvernementales.



Cheikh Gueye a clairement fait savoir que le chef de l’État ne doit pas siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature. « Lors des assises, à l’entame de son discours d’ouverture, le président de la République a exprimé clairement vouloir sortir du Conseil supérieur de la magistrature, donc je pense qu’il a la volonté de e faire ».



Cependant, poursuit-il, « le Président (Diomaye Faye) a pris en compte toutes les implications, et s’il décide d’élargir sa réflexion ou de la reconsidérer son engagement pour le bien de tous, là, je peux être d’accord sur sa décision ».



Dr Cheikh Gueye dit contre l’ouverture du CSM à des personnalités extérieures. Il préconise la création d’une cour nommée Hautes autorités de la justice.



« Je ne suis pas d’accord à l’ouverture du Conseil supérieur de la magistrature, car il n’y a aucun ordre que ça soit les architectes, des médecins ou autres que des personnes qui y sont étrangères viennent l’intégrer par contre pour celui des magistrats, ils ne doivent pas l’accepter ; cependant, cela ne veut pas dire que les magistrats n’ont pas le droit à d’autres propositions pour redorer le blason de cette justice », a-t-il soutenu sur le plateau de PressAfrikTvhd.



« C’est pourquoi j’adhère à la proposition d’une création d’une cour nommée Hautes autorités de la justice qui va regrouper les membres de la société civile, des anciens détenus, des professeurs que de leur faire intégrer le Conseil supérieur de la magistrature », a ajouté le secrétaire général du CUDIS.



Concernant l’appel à candidature des postes et les nominations, Dr Cheikh Gueye souligne qu’« il est trop tôt pour dire que le gouvernement n’a pas respecté son engagement par rapport à l’appel à candidature pour les postes. Cependant, je demeure convaincu que le gouvernement va respecter ses engagements ».