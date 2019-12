"Préservatif USB", pourquoi et comment l'utiliser ?

Des "bloqueurs de données USB", plus connus sous le nom de "préservatifs USB", sont sur le marché depuis quelques années déjà pour préserver vos appareils des intrusions.



Le fait qu'aujourd'hui la batterie de notre téléphone menace de se décharger n'est plus aussi dramatique qu'il aurait pu l'être il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des ports USB pour recharger nos téléphones portables partout.



On les trouve dans les aéroports, dans les toilettes publiques, dans n'importe quel hôtel, dans tous les centres commerciaux et de plus en plus dans les moyens de transport comme les avions, les bus et les trains.



Ce qui semble si avantageux, représente pourtant un danger pour notre vie privée.



La disponibilité massive de ces ports est en fait une lacune que les cybercriminels pourraient utiliser pour accéder à nos données les plus sensibles.



C'est la raison pour laquelle des "bloqueurs de données USB", plus connus sous le nom de "préservatifs USB", sont sur le marché depuis quelques années déjà.



Et bien que ces "préservatifs" ne soient pas en latex, ils sont tout aussi efficaces.



Ils protègent contre les dangers de ce qu'on appelle le "juice jacking", une sorte de cyber-attaque qui consiste à "installer un programme malveillant dans les ports de chargement des stations qui infectent les téléphones et autres appareils d'utilisateurs qui ne sont pas méfiants".



Luke Sisak, procureur adjoint du comté de Los Angeles aux États-Unis, a averti sur le phénomène début novembre.



Comment fonctionnent-ils ?

Les "préservatifs USB" sont de petits adaptateurs USB avec des ports d'entrée et de sortie qui permettent d'alimenter l'appareil mais bloquent l'échange de données.



Ils coûtent environ 10 dollars et sont petits et faciles à emporter partout..